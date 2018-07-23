17 YAŞINDAKİ SAİDA NOREEN ARANIYOR

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 14.00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Saida Noreen (K-17) çalışmakta olduğu işyerinden ayrıldı ve evine geri dönmedi. Bahse konu şahsın arandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ALSANCAK’TA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Öte yandan dün 16.30 sıralarında, Alsancak’ta 10 yaşındaki Hümeyra Kuloğlu, ikametgahın üst katındaki balkonda oynadığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Kuloğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



ANİ ÖLÜM…

Girne’de sakin Rabiğ Mansuroğlu (E-50), dün 17.30 sıralarında rahatsızlanarak kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği “olduğu tespit edildi.



GEMİKONAĞI’NDA HIRSIZLIK...

Gemikonağı’nda son bir ay içinde gerçekleştiği belirtilen hırsızlık vakasında bir vidanjörden fatura, makbuz, evrak çantası ve dosyalar dahil olmak üzere çeşitli eşyalar çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gemikonağı’nda İ.O.G (E-23), K.K (K-24) ve B.Ö (E-24), Bülent Ecevit Şarafat’a ait ikametgahın önünde park halinde bulunan vidanjörden kimlik çantası, evrak çantası, sekreterlik dosyası, ajanda, vergi sicil belgesi, fatura ve makbuzlar olmak üzere çeşitli eşyaları çaldı. İlgili kişilerin tutuklandığı belirtildi.



GÜZELYURT’TA YANGIN

Güzelyurt’ta dün 17.30 sıralarında Karadeniz Sokak’ta, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda Fuat Karabela'ya ait 2 dönüm kesilmiş ve kurumaya bırakılmış narenciye bahçesi içerisindeki kuru otlar ve dallar tamamen; Enver Akbey'e ait bahçedeki 23 adet valensiya ve 1 adet yenidünya ağacı kısmen yandı.