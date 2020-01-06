17 yaşındaki Kıbrıslı, Birmingham’da kayıp

İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki Kıbrıslı Ahmet Ahmet'ten iki gündür haber alınamıyor. 5 Ocak'ta Birmingham Solihull bölgesindeki evinden ayrılarak, geri dönmeyen Ahmet kayıplara karıştı. Ahmet'in evden ayrılırken Puma marka siyah bir ceket giydiği belirtildi. Ahmet'in kayıp olduğunu sosyal medyadan duyuran ailesi, yardım çağrısında bulundu. Ahmet'ten haber alanların ailesi Polat Ahmet ve Türkan Ahmet'in facebook hesabına ulaşmaları istendi.