17 yaşındaki araç sürücüsü yargı önünde
15 yaşındaki Hasan Kusetoğullarinin hayatını kaybettiği kazada tutuklanan 17 yaşındaki sürücü H.S. bu sabah Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
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Nergisli İnönü anayolunda dün gece meydana gelen ve 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan 17 yaşındaki sürücü H.S. bu sabah Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini İsmail Yağız soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Mahkeme zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, ÖLÜM, mahkeme
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