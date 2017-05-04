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17 turizm acentesine 80 bin Euro

17 turizm acentesine 80 bin Euro

Turizm ve Çevre Bakanlığı, “KKTC turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı” amacıyla 17 turizm acentesine toplamda 80 bin 309 Euro katkı yaptı.

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, “KKTC turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı” amacıyla 17 turizm acentesine toplamda 80 bin 309 Euro katkı yaptı.
Yapılan katkı Resmi Gazete’de yayımlandı.Yapılan katkılar ve acenteler şöyle:“Kaleideskop Turizm: 1.741.88 Euro, Bellapais Travel: 577.55 Euro, Unique Cyprus Travel 588 Euro, Cypriot Quartet Travel: 4. 095.75 Euro, Kolay Turizm: 57.75 Euro,  Wintersun Golf Travel: 1.560 Euro,MTS: 886.88 Euro, All Year Cyprus Travel: 4.449.38 Euro, Kösezade Turizm: 312 Euro,Side Turizm: 126 Euro, Pleasant Tourism: 366 Euro, Travelyum Tours:58.50 Euro, Northern Travel:15,994.50, Akgünler Turizm: 28,590 Euro, Akgünler Turizm: 8,664.75 Euro, Northern Travel: 8,740.5 Euro, Pleasant Tourism:3,496.5 Euro.”

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