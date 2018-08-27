17 GÖLETİN, 3’Ü KURUDU!

TOPLAM DOLULUK ORANI %29.1…Su İşleri Dairesi, İşletme ve Bakım Şubesi gölet ölçümlerine göre göletlerin toplam doluluk oranı ise % 29.1 olarak belirlendi.

Ayşe GÜLER

Ülkede, mevsim normallerinin altındaki yağışlar, göletlerde de etkisini gösterdi.

Kuraklık nedeniyle 17 göletten, Gönendere, Değirmenlik ile Haspolat Göleti tamamen kurudu.

Yetersiz yağışlardan dolayı, birçok gölet de kapasitesinin yarısına dahi ulaşmadı.

Su İşleri Dairesi İşletme ve Bakım Şubesi tarafından Haziran ayında yapılan gölet ölçümleri tehlikeyi de gün yüzüne çıkardı.

Resmi verilere göre; göletlerin toplam doluluk oranı ise % 29.1 olarak belirlendi.

Bu oran Aralık 2017’de %30.8, Mayıs ayında ise %29.4 olarak kayıtlara geçmişti.

Göletlerdeki tehlike çanları, doğal yaşamı da yok etme noktasına taşıdı.

3 gölet kurudu…

Haziran ayındaki bilgileri içeren verilere göre; 3 gölet kurudu.

Örneğin; Mayıs ayında ‘dip savak altı’ olarak belirlenen Gönendere Göleti ile Değirmenlik Göleti, Haziran ayındaki ölçümlerde tamamen kurudu.

Haspolat göletinin ise Haziran 2017’den itibaren kuruduğu tespit edildi.

En fazla doluluk Arapköy Ayanidere Göleti’nde…

Yetersiz yağışlara rağmen, en fazla doluluğun Arapköy Ayanidere Göleti’nde olduğu da kayıtlara geçti.

Aralık 2017’de %51.9 olan göletteki doluluk oranı, Mart 2018’de %55.7’ye yükselse de Mayıs ayında %53.2’ye, Haziran’da ise %53.1’e geriledi.

Yaşanan gerilemeye rağmen, Arapköy Ayanidere Göleti, diğer göletlere göre en fazla doluluk oranına sahip gölet oldu.

Geçitkale Eğridere Göleti’nde tehlike çanları…

Öte yandan Gönendere ile Değirmenlik Göleti’nin kurumasının ardından Mesarya bölgesi için önemli su kaynağı olan Geçitkale Eğridere Göleti’nde de tehlike çanları çalıyor.

Aralık 2017’de doluluk oranı %19.5’e gerileyen göletin, Mart ayındaki doluluk hacmi %23.9’a yükselse de bu oran Mayıs’ta %16.9, Haziran’da ise %7.6’a geriledi.

Göletler ne kadar dolu?

17 göletin doluluk oranlarıyla ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı. Göletlerin doluluk oranları şöyle: Yılmazköy Polatdere: %15.2, Arapköy Uzundere: %47.1, Arapköy Ayanidere: %53.1, Beşparmak Alagadi Çiftlikdere: %49.9, Hamitköy Baştanlıkdere: %26.9, Değirmenlik Çataldere: Kurudu, Serdarlı Ağıllıdere:%42.2, Geçitkale Eğridere: %7.6, Ergazi Sayadere: %22.5, Mersinlik Azganlıdere: Ölçülmez, Dağyolu Üçparmakdere: %42.2, Gemikonağı Madendere: %49, Gönyeli: %51.1, Kanlıköy: %38.1, Haspolat: Kurudu, Gönendere: Kurudu, Akdeniz: %41.1.