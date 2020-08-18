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1695 test yapıldı, 9 pozitif vaka

1695 test yapıldı, 9 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1695 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1695 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

18 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1695   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 99.932   

Toplam Vaka Sayısı- 230   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 154 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 72            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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