169 çocuk bakıma muhtaç…

RESMİ VERİLERLE ‘ÇOCUK’ PROFİLİ:

Sosyal Hizmetler Dairesi verilerine göre; çeşitli nedenlerle devletin korumasında 106 çocuk bulunuyor. (Bu çocuklar, SOS bünyesinde bakım görüyor)

SOS’den alınan bilgiye göre; Çocuk Köyü’nde 63, SOS Gençlik Evi’nde 20, SOS Yarı Bağımsız Yaşam Evi’nde 23 olmak üzere toplamda 106 çocuk barındırılıyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda ise yaşları 6 ila 11 arasında değişen 57 çocuk, okul sonrası eğitim alıyor, düzenlenen sosyal etkinliklere katılıyor.

Merkezi Cezaevi’nde 5’i hükümlü, 1’i hükümsüz olmak üzere 6 suça itilmiş çocuk bulunuyor.

Suça itilmiş çocukların 1’i ‘öldürmeye teşebbüs’, 1’i ‘cinsel tecavüz’, 4’ü ‘dükkan açma, ev açma ve sirkat’ suçu nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde…

Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi’nden yararlanan sığınmacıların %52’sini kadın ve kız çocukları oluşturuyor.

Ayşe GÜLER

Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü…

‘Geleceğin mimarı’ çocukların günü olan 1 Haziran, her yıl etkinliklerle kutlansa da resmi veriler, çocuk profilini gözler önüne seriyor, ortaya çıkan tablo yürek burkuyor.

Ülkede devletten ‘destek’ bekleyen 169 çocuk bulunuyor.

Bu rakam ‘devlet korumasında’ olan, ‘koruyucu aile’ yanına verilen, SOS Çocuk Köyü ile Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda bulunan, ülkeye sığınan ve cezaevindeki çocuk sayını kapsıyor…

YENİDÜZEN, 1 Haziran öncesinde ülkedeki çocuk profilini araştırdı.

Cezaevi’nde 6 ‘çocuk’…

Öte yandan Merkezi Cezaevi’nde ise 5’i hükümlü, 1’i hükümsüz olmak üzere toplamda 6 suça itilmiş çocuk bulunuyor.

Suça itilmiş çocukların 5’i erkek, 1’i kız…

Çocukların 3’ü 16, 3’ü de 17 yaşında…

Hüküm giyen çocukların 1’i ‘adam öldürmeye teşebbüs’, 1’i ‘cinsel tecavüz’, 3’ü ‘dükkan açma, ev açma ve sirkat’ suçu nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde…

Hükümsüz olarak bulunan 1 çocuk ise ‘dükkan açma, ev açma, sirkat’ nedeniyle tutuklu…

Çocuk Esirgeme Kurumu: 6 ila 11 yaşlarında 57 çocuk

Bağış ve yardımlarla ayakta durmaya çalışan Çocuk Esirgeme Kurumu’nda ise şu anda yaşları 6 ila 11 arasında değişen 57 çocuk, okul sonrası eğitim alıyor, düzenlenen sosyal etkinliklere katılıyor.

Çocuklarının çoğu Lefkoşa Surlariçi bölgesinden geliyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu’na 3’ü kadrolu olmak üzere öğretmenler destek veriyor.

Devlet korumasında 106 çocuk…

Sosyal Hizmetler Dairesi verilerine göre; şu anda devletin korumasında 106 çocuk bulunuyor.

Bu çocukların çocukları SOS Çocuk Köyü’nde…

Bazıları Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yer alıyor, 22’si ise ‘koruyucu aile’ yanında…

Sığınmacıların yüzde 52’si kadın ve kız çocukları

Öte yandan SOS Çocuk Köyü’nde ise 63, SOS Gençlik Evi’nde 20, SOS Yarı Bağımsız Yaşam Evi’nde 23 olmak üzere toplamda 106 çocuk barındırılıyor.

SOS Çocuk Köyü’nde olan çocukların çoğu, aynı zamanda devlet korumasında olanlar…

2018 yılında Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme ekibinin müdahale ettiği sığınmacıların %52’sini kadın ve kız çocukları oluşturuyor.

Proje kapsamında mülteci çocuk sayısı net olarak paylaşılmadı, yüzdelik olarak veri verildi.