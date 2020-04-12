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"164 test, yeni vaka yok"

"164 test, yeni vaka yok"

Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı. Bakan Pilli'nin 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Yapılan test sayısı 164

Pozitif Vaka sayısı 0

İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 12

Bugün kaybedilen hasta sayısı 0

Toplam kaybedilen hasta sayısı 3

Toplam yapılan test sayısı 4212

Toplam pozitif vaka sayısı 99

Tedavisi devam eden vaka sayısı 39

Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 57

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

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