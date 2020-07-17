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1602 test yapıldı, pozitif vaka yok

1602 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1602  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1602  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

 

17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 52.984  

Toplam Vaka Sayısı- 117 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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