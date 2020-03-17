160 öğrenci ülkeye dönmek için harekete geçti

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu, İngiltere’deki öğrencilerin, özel uçuş izinle Türkiye üzerinden ülkeye getirilmeye çalışıldığını belirterek, en az 160 kişinin bu uçuşta yer almak için kendileriyle temas kurduğunu kaydetti.

Toplum sağlığının tehlikeye atılmayacağının altını çizen Göksu, uçuş ve karantina sürecinin güvenliği konusunda Tabipler Birliği’nden onay aldıklarını belirterek, “Bu arkadaşlarımız polis eskortu eşliğinde özel bir karantina merkezine götürülecek. Topluma karışmaları gibi bir durum olmayacak zaten Kıbrıs Tük halkının sağlığını asla tehlikeye atmak istemeyiz. Bu öğrenciler, 14 günlük karantina sonrası ailelerine karışabilecek. Tüm bu durum ve gelişmeler de Tabipler Birliği’nden onay alınarak yapıldı.” dedi.

Öğrencilerin adaya dönüşüyle ilgili 360 üyeyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Göksu,

Kıbrıs’a Charter uçuşun gerçekleşmesi için ilgili bakanlıklarla çeşitli girişimleri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin çeşitli Avrupa ülkelerine hava sahasını kapatmasıyla bazı bürokratik sıkıntı doğduğunu anlatan Göksu, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle bunun aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

İngiltere’deki öğrenciler için Charter uçuş

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler için Charter uçuş ayarlandığını belirten Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Cuma günü öğrencilerin adaya geleceği ve tümünün de bir otelde 14 gün gözetim altına alınacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, henüz resmi bir bilgi paylaşmazken, bu yönde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bakanlığın bu konuyla ilgili çalışma yaptığı, detayların ilerleyen zaman diliminde duyurulacağı ifade edildi.

Avrupa’daki Kıbrıslı öğrenciler adaya dönmek için çözüm bekliyor

Avrupa’daki çok sayıda Kıbrıslı Türk öğrenci coronavirüs salgını sonrasında adaya dönerken, 120’yi aşkın genç de bekleyişe geçti.

Baf ve Larnaka’dan sonra Türkiye’nin de kapılarını kapattığı, çoğunluğu İngiltere’de öğrenim gören öğrenciler, “Gelmesinler, orada kalsınlar” yaklaşımıma tepki gösterdi.

Öğrenciler için özel uçak seferleri ve özel gözetim koşulları oluşturulması gündemde...