“16 yıldır mum ışığında yaşıyoruz…”

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Maraş 2. Bölük Bölgesinde önceki gece mumdan dolayı çıkan yangında Emine Kıraçoğlu’nun kaldığı baraka ev kül oldu. Yaşları 6 ile 8 arasında değişen 3 çocuğuyla sokakta kalan Emine Kıraçoğlu, 16 yıldır kaldıkları mahallede hiçbir baraka evin elektriği olmadığından dolayı mum ışığında yaşamaya mahkum olduklarını dile getirerek isyan etti ve “Devlet sesimizi duysun, bize sahip çıksın” dedi.

“Çocuklarımla yanacaktık…”

Yaşadığı baraka evi küle dönen Emine Kıraçoğlu, 16 yıldır ayni bölgede yaşadığını ve bu bölgede bulunan hiçbir baraka evin ne elektriğinin ne de suyunun olmadığını, devletin ise ilgilenmediğini söyledi. 16 yıldır mum ışığında yaşamaya mahkum olduklarını ifade eden Kıraçoğlu, önceki gece saat 01:00 sıralarında aydınlanmak için yaktıkları mumdan dolayı perdenin tutuştuğunu ve evlerinin bir anda alevler içinde kaldığını anlattı. Kıraçoğlu, yangının çıktığı sırada 3 çocuğuyla birlikte uyuduğunu ve dumandan dolayı uyandığını belirterek “Çocuklarımla yanacaktık. Kendimizi dışarı zor attık. Her şeyimiz yandı. Kıyafetlerimiz bile kalmadı” şeklinde konuştu. Yangını ilk önce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını dile getiren Kıraçoğlu, daha sonra itfaiyeye haber verdiklerini ve ancak yangının itfaiye tarafından söndürülebildiğini söyledi. Kıraçoğlu, yaşadıkları bölgeye elektrik verilmesini istediklerini söyleyerek “Devletimiz artık sesimizi duysun, bizi görsün. 16 yıldır elektriğimiz olmadığı için mum yakmak zorunda kalıyoruz. Sonunda mum yüzünden evimiz yandı” diyerek isyan etti.

“Bir gün bu karanlığın içinde öleceğiz…”

Baraka evi yanan Emine Kıraçoğlu’nun kayınpederi Mehmet Alimer ise mum ışığında yaşadıklarını söyleyerek hiçbir güvencelerinin olmadığını dile getirdi. Bundan 4-5 yıl önce yine elektrik olmadığı için ayni mahallede yaşayan diğer çocuğunun da evinin yandığını ve torunlarının da yanarak yaralandığını söyleyen Alimer, “Şimdi de diğer 3 torunum yanıyordu” şeklinde konuştu. Alimer, “Biz de bu vatanın evladıyız. 30 ay boyunca bu vatan için dağlarda askerlik yaptık. Gurbet olduğumuz için devlet bize sahip çıkmıyor” diyerek tepki göstererek 16 yıldır çocukları ve torunlarıyla birlikte mum ışığında yaşamaya mahkum edildiklerini söyledi. Devletten tek isteklerinin devlet tarafından kendilerine sahip çıkılması ve kendilerine 4 duvar bir ev yapıp insan gibi yaşamaları için doğru düzgün bir yer verilmesi olduğunu dile getiren Alimer, “Mum ışığında daha ne kadar yaşayacağız. Hiçbir güvencemiz yok. Bir gün bu karanlığın içinde biz de, çocuklarımız da, torunlarımız da öleceğiz” şeklinde konuştu.



Emine Kıraçoğlu



Mehmet Alimer