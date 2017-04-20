Didem MENTEŞ

Kuzey Kıbrıs’ta son 16 yılda 31 kadın cinayete kurban gitti. Küçük adamız kimi zaman üzücü, kimi zaman sinirleri geren, kimi zaman da ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtecek çeşitli kadın cinayetlerine tanıklık etti.

2001 yılından günümüze kadar olan cinayetler genelde "aile içi şiddet" olarak kayıtlara geçti.

31 kadın…

16 yılda gerçekleşen 79 cinayette 31 kadın hayatını kaybederken, bu cinayetlerden bir kadını katili veya katilleri bulunamadı. Farklı nedenlerden dolayı çok sayıda kadın öldürülürken, bu cinayetlerde çoğunlukla tabanca ve bıçak kullanıldı.

12 cinayet karı-koca arasında meydana gelirken, onlarca çocuk öksüz kaldı. 4 kadın ise, nişanlısı tarafından öldürüldü. Sevgilileri tarafından öldürülen kadınların yansıra evlatları tarafından da cinayete kurban gidenlerde yer aldı.

LEFKOŞA İLK SIRADA… Kuzey Kıbrıs’ta 2003 ile 2004 yılları arasında adeta kadın cinayeti patlaması yaşandı. 2003 ile 2004 yıllarında toplamda 8 kadın cinayete kurban gitti. En fazla kadın cinayeti Lefkoşa bölgesinde yaşandı

En fazla Lefkoşa’da

Son 16 yıl içerisinde meydana gelen kadın cinayetlerinin çoğu Lefkoşa bölgesinde yaşandı. Lefkoşa bölgesinde 10 kadın cinayeti işlenirken, Mağusa ve Girne bölgelerinde 8’er kadın cinayete kurban gitti. Güzelyurt bölgesinde ise 2, İskele bölgesinde de 1 kadın cinayet işlendi. Cinayetlerin işlendiği yerler arasında Taşkınköy, Gönyeli, Değirmenlik, Lapta, Alsancak, Çatalköy, Karaağaç, Küçük Erenköy, Yayla, Geçitkale ve Mallıdağ yer aldı.

2003 ile 2004 yıllarında kadın cinayeti patlaması...

Kuzey Kıbrıs’ta 2003 ile 2004 yılları arasında adeta kadın cinayeti patlaması yaşandı. 2003 ile 2004 yıllarında toplamda 8 kadın cinayete kurban gitti. Her iki yıl içerisinde 4’er kadın öldürüldü. 2001, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016 ila 2017 yıllarında 1’er kadın cinayete kurban giderken, 2005, 2006, 2011 ve 2015 yıllarında 2’şer kadın öldürüldü. 2009 yılında ise herhangi bir kadın cinayeti meydana gelmedi.

EN FAZLA TABANCA VE BIÇAK… Kadınların 9’u tabancayla vurularak öldürülürken, 5 kadının hayatına av tüfeğiyle son verildi. Yastıkla boğma olayları da meydana gelirken 31 cinayetin 9’u bıçakla, 4’ü demir ve 3’ü boğma ile gerçekleşti. Katiller, yine kurbanları için çekiç, ip, demir ve demir su borusu da kullandı.

Ateşli silah başa çekiyor

İşlenen 31 cinayetin büyük bir çoğunluğunda ateşli silah kullanıldı. Özellikle son yıllarda ‘av tüfeği’ ile meydana gelen cinayetler dikkat çekti.

Kadınların 9’u tabancayla vurularak öldürülürken, 5 kadının hayatına av tüfeğiyle son verildi.

Ateşli silahla gerçekleşen cinayetlerin ardından bazı katillerin de kendilerini vurarak, intihar etti. 5 kişi bu şekilde yaşamına son verdi.

Bıçak tercihi

16 yılda meydana gelen kadın cinayetlerinde bıçaklama olayları dikkat çekti. Katiller, genellikle kurbanlarını, bıçak darbeleri ile öldürürken, özellikle boğaz kesme ilk sırada yer aldı. Katiller, yine kurbanları için çekiç, ip, demir ve demir su borusu da kullandı.

Yastıkla boğma olayları da meydana gelirken 31 cinayetin 4’ü demirle, 9’u bıçakla ve 3’ü boğma ile gerçekleşti. Son 3 yılda meydana gelen kadın cinayetlerinde de 2 kadın eşleri tarafından defalarca bıçaklanırken, biri boğazı sıkılarak öldürüldü. Bir kadın ise şiddet uygulayan kocasından kaçarken balkondan düşerek can verdi.

ÇEŞİTLİ SEBEPLER… Birçok cinayet "aile içi şiddetten" kaynaklandı, resmi kayıtlara o şekilde girdi. Farklı nedenlerden dolayı çok sayıda kadın öldürülürken, bu cinayetlerde çoğunlukla tabanca ve bıçak kullanıldı.

Aile içi şiddet

Son yıllarda aile içi şiddet olayları da cinayetle sonuçlandı. Eşler arasındaki anlaşamazlık nedeniyle işlenen cinayetlerde 12 kadın hayatını kaybetti. Aile içi şiddetin, kavganın, tartışmanın neden olduğu bu cinayetler, bir gerçeği ise gözler önüne getirdi. Şuan da aile şiddeti yüzünden onlarca çocuk yetim kalırken, bu çocukların kaç tanesinin ise psikolojik tedavi gördüğü merak konusu oldu.

Nişanlı kurbanı

4 kadın, nişanlıları tarafından vurularak öldürüldü.

Bu cinayetlerin 2’si eski nişanlılar tarafından gerçekleşti. 4 cinayetin 3’ü tabanca ile gerçekleşirken, katillerden biri nişanlısını vurduktan sonra kendi canına kıymıştı.

İşte 2001 yılından günümüze

KADIN CİNAYETLERİ

Yıl 2001

13 Ekim, Rasiha Mehtap isimli kadın Girne’de 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü ancak katil ya da katiller bulunamadı.

Yıl 2002

23 Şubat, Ayşen Hacı, Mallıdağ’da eski nişanlısı Ahmet Ok tarafından başına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Ahmet Ok, olay yerinde tabanca ile intihar etti.

9 Aralık, Semiha İpek, Lefkoşa’da Mehmet Alakış tarafından başına vurulan demir su borusu ile öldürüldü.

Yıl 2003

17 Mart, Emete Güvercin, Geçitkale’de eski nişanlısı Fevzi Kızılkurt tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

1 Temmuz, Hatice Şakalak, Alsancak’ta boğazı kesilerek öldürüldü. Şakalak’ın katili Deniz Kerten, 1 yıl sonra Adana’da polise teslim oldu.

2 Ağustos, Şule Gürel, Mağusa’da, eski nişanlısı Yusuf Veziroğlu’nun sıktığı 9 kurşun ile öldürüldü.

4 Ağustos, Rabia Gören, Karpaz’da kaynı Yakup Çil tarafından 12 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü.

Yıl 2004

9 Nisan, Servet Halil Akifoğlu ve Jale Zabitgil isimli ana-kız, Mağusa’da Sırma Balcı ve Veli Bıçak isimli ana-oğul tarafından başlarına demir vurularak öldürüldüler.

9 Temmuz, Ayer Akkaya, Çatalköy’de Murat Temizsoy’un başına defalarca çekiçle vurması nedeniyle ağır yaralandı. Akkaya 15 Temmuz 2004’te öldü.

24 Eylül, Fatma Kaytazoğluları, Lapta’da oğlu Ünal Kayazoğluları tarafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra, koli bandı ile başından boğazına kadar sarılarak banyo dolabına kilitlendi. Fatma Kaytazoğluları boğularak öldü.

29 Aralık, Mağusa’da Ayşe Tat, nişanlısı ile yürürken, tabancalı saldırıya uğrayarak, Resul Çakmak tarafından öldürülmüştü.

Yıl 2005

16 Ocak, Güney Kıbrıs’ta Elmas eşi Zerrin ve kızları Eylül Güzelyurtlu Lefkoşa Larnaka yolu üzerindeki Goşşi köyü yakınlarında başlarına defalarca ateş edilerek öldürülmüştü.

28 Şubat, Lapta’da ikamet eden İngiliz çift Anne Mahoney ve Lyn Mahoney kendisine ‘küfrettiği’ gerekçesiyle Ufuk Değnekçi tarafından bıçaklanarak öldürmüştü.

Yıl 2006

27 Nisan, Niyazi Mehmet İşler, karısı Ayşe İşler’i kalbinden üç kez bıçaklayarak öldürdü.

27 Mayıs, Yayla’da eşi ile tartışan Yıltan Kahramanoğlu, öfkesine hakim olamayınca büyük bir aile faciası yaşandı. İki çocuk annesi eşi Dilek Kahramanoğlu’nu av tüfeği ile iki el ateş ederek öldürdü.

Yıl 2007

17 Haziran,Gönyeli’de sakin Ülkü Hikmetoğlu, 3 çocuğunun annesi olan karısı İlkay Hikmetoğlu’nun kafasını keserek öldürdü. İlkay Hikmetoğlu’nda 15 bıçak darbesi tespit edilirken, evde de 7 ayrı bıçak bulundu.

Yıl 2008



23 Ağustos, Lapta Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Hüseyin İnci, boşandığı eşi Ayşe Kanat’ı göğüs ve başından üç kez ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan Ayşe Kanat, aldığı üç kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yıl 2009



2009 yılında toplamda 5 tane cinayet meydana geldi. Bu cinayetler içerisinde kadın cinayeti yer almadı.



Yıl 2010



8 Mart, 26 yaşındaki Mehmet Kaşık, hastane önünde hastanede refakatçi olan 18 yaşındaki Günlera Bekiyeva’yı bıçaklayarak öldürdü.

Türkmenistanlı Günlera Bekiyeva’yı bıçakla boğazından, karın bölgesinden, kolundan ve kalçasından acımasızca bıçaklayan Mehmet Kaşık, aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar etti.



Yıl 2011

13 Nisan, Taşkınköy bölgesinde kız kardeşi tarafından yatak odasında ölü olarak bulunan Şükran Sadrazam önce zehirlenerek daha sonra yastıkla boğularak öldürülmüştü. Şükran Sadrazam’ın eşi Çetin Sadrazam tarafından öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayet sonrası yurt dışına çıkan Çetin Sadrazam yıllar sonra tespit edilip mahkum olmuştu.

18 Kasım, Girne’ye bağlı Karaağaç köyünde, aralarında çıkan mal paylaşım kavgasında, panik atak hastası eski eşi Sibel Dedecan’ı önce av tüfeği ile vurarak yaralayan, ardından da tüfeğin dipçiği ile başına vurarak öldüren 50 yaşındaki Ahmet Uysal tutuklandı. Uysal, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Yıl 2012

1 Eylül, Mağusa’da Aşağı Maraş bölgesinde, eski sevgilisi İmrane Sapmaz’ın evlilik hazırlığı yaptığını öğrenen Mehmet Narlı, kadının Showteks işyerini bastı. Battaniyeye sardığı av tüfeği ile kadını 3 el ateş ederek öldüren Narlı, ardından kendi karnına da bir el ateş ederek intihar etti.

Yıl 2013

24 Ocak, Gönyeli’de eski ralli şampiyonu Ahmet Şevketoğlu önce eşi Aşkın Şevketoğlu’nu ardından da kendisini tabanca ile vurarak öldürdü. 48 yaşındaki Ahmet Şevketoğlu ile eşi 39 yaşındaki Aşkın Şevketoğlu polis tarafından evde ölü olarak bulunmuştu.Defalarca polise şikayette bulunan ancak kendisine koruma sağlanmayan Aşkın Şevketoğlu cinayet hikayesi kadın örgütlerini ayağa kaldırmıştı.

Yıl 2014

26 Haziran, Gönyeli’de sakin Hüseyin Selçuk Öksüzoğluları, ‘daha önce gönül ilişkisi olduğu iddia edilen’ 35 yaşındaki Filiz Sayar isimli kadına, 3 el ateş ederek öldürdükten sonra 1 elde kalbine sıkarak intihar etmişti.

4 Ağustos, Değirmenlik’te kocası ile oğlunu ayırmaya çalıştığı sırada av tüfeği ile vurularak hayatını kaybeden Necla Çağdaşoğluları’nın öldürülmesiyle ilgili eşi Ördel Çağdaşoğuları tutuklanmıştı. Mahkeme tarafından sanığın eşini kaza ile öldürdüğü tespit edilmiş ve 2 yıl ceza almıştı.

11 Eylül, Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan Harem Gece Kulübü’nde çalışan Hüseyin Demiri ve konsomatris Sıham Benchargui, askeri subay olan Kubilay Güler tarafından öldürülmüştü. Cinayet sonrası Kubilay Güler tutuklanarak, yargılanmıştı.

Yıl 2015

7 Ağustos, Gönyeli’de eşi Serdal Urhan tarafından darp edilen ve evinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada 7 metre yükseklikten beton zemine düşen Nilgün Urhan, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.

10 Aralık, Esentepe-Alevkayası arasındaki ormanlık arazide, kalbinde 10 bıçak darbesi aldığı görülen Olesya Kuprııanova isimli Rus kadın bulunmuştu. Polis yürüttüğü soruşturmada kadının Küçük Erenköy’deki evinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve ormana bırakıldığı tespit edilmişti. Katil kocanın Rusya’da intihar ettiği öğrenildi. Bu cinayet 2015 yılının ilk ve tek ‘kadın cinayeti’ olarak kayıtlara geçti.

Yıl 2016

15 Ocak, Güzelyurt’ta eski BRTK çalışanlarından 59 yaşındaki Nejla Mağracı(Hannas), öğle yemeği esnasında 69 yaşındaki eşi Saim Hannas tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. 2016’nın ilk ve tek cinayeti yine bir kadın cinayeti oldu.

Yıl 2017

2017 yılının ilk cinayeti ve ilk kadın cinayeti Mağusa’da yaşandı. 42 yaşındaki Özgür Okumuş, 25 yaşındaki eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra kendisini bıçaklayan Özgür Okumuş’un hastanedeki tedavisi polis gözetiminde sürüyor.