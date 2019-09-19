16 yaşındaki Sıla Ballı kayıp aranıyor

Polis, 16 yaşındaki Sıla Ballı’nın kayıp olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz Salı günü sabah 07.00’de Lefkoşa’daki evinden ayrılan Ballı’dan iki gündür haber alınamadığını duyuran polis basın subaylığı, konu le ilgili şu bilgiyi paylaştı:

KAYIP ŞAHIS

17.09.2019 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Sıla BALLI (K-16) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.