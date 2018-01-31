16 yaşında ölüm

Gönyeli’de Mustafa Uçar bu akşam 22:15 sıralarında yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay Gönyeli Avtepe Sokak 11 numaralı yarım inşaatta meydana geldi. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Mustafa Uçar kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.