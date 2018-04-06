16 turizm şirketine teşvik verildi

Turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla 16 turizm acentesine 18 bin 774.75 Euro ve 226 bin 112.13 TL katkı payı ödenecek. Bakanlar Kurulu, çeşitli kurum ve kişilere ülkeye getirilen turistler için Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu kaleminden ödeme yapma kararı aldı. Karar, 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık onayı ile Euro bazında ödenecek teşvik ve kurumlar şöyle: “Akgünler Turizm’e 6,107.25 Euro; Pleasant Tourism’e 6,627 Euro; Northern Travel 868.5 Euro; Tursem Turizm’e 159 Euro; Akgünler Turizm 576 Euro; Wintersun Golf Travel’e 1,525.5 Euro; Kaleideskop Turizm’e 1,453.50 Euro; Puzzle Travel 267 Euro; Bon Voyage Tourism 349.50 Euro ve MTS’ye 841.50 Euro.”

Bakanlık onayı ile TL bazında ödenecek teşvik ve kurumlar şöyle: “Bellapais Travel’e 1,119.74 TL; Travelyum Tours’a 1,056.20 TL; Side Turizm’e 1,708.61 TL; Wintersun Golf Travel’e 7,613.68 TL; Kaleideskop Turizm’e 1,627.89 TL; Bon Voyage Tourism’e 12,317 TL; MTS’ye 3,064.67 TL; Kösezade Turizm’e 684.96; Akmina Travel’e 3,322.87 TL; All Year Cyprus Travel’e 5,719.52 TL; Pleasant Tourism’e 1,028.44 TL; Northern Travel’e 118,957.14 TL; Akgünler Turizm’e 66,258.71 TL; Puzzle Travel’e 1,789.97 TL; Wintersun Golf Travel’e 5,986.43 TL; Demtur Travel’e 23.73 TL”