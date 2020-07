Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’ye giriş ve çıkışlarda uygulanacak düzenlemeler duyuruldu. Kıbrıs’ın güneyinde çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler, 15 günde bir PCR testlerini yaptırmak koşulu ile güneye gidiş gelişlerini sürdürebilecekleri belirtilirken, kısa süreli Türkiye’ye gidişlerde uygulanacak düzenleme dikkat çekiyor.

Açıklanan düzenlemeye göre; Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkış yapmadan son 3 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif olduğunu belgelemeleri koşulu ile adaya girişte PCR testlerini tekrarını yaptırmadan ülkeye giriş yapabilecekler.

Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR numunelerini verecekler.

Sağlık Bakanlığı, İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceği öngörüldüğünü belirtti 16 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den adaya gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ile adaya girebileceklerini duyurdu.

İngiltere’den gelenler girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınacaklar, karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklar.

Karantina ücretinin kişi başı günlük 265 TL (yemek dahil), test ücretinin ise 300 TL olarak belirlendiği de açıklandı, karantina ücretleri ve test ücretleri otelde ödeneceği ifade edilirken, 0-6 yaş (6 yaş dahil) çocuklar karantina ücretlerinden muaf olacağı kaydedildi.



Düzenlemeler şöyle:

1.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler, 15 günde bir PCR testlerini yaptırmak koşulu ile güneye gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir. 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren son PCR testinin üzerinden 15 gün geçmiş olan bu kişiler yeni bir PCR testi yaptırdıktan sonra güneye geçebileceklerdir. Testler Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılabilir.

Çalışma, eğitim ve tedavi dışında kuzeyden güneye geçen kişiler son 14 günden beri adada olmaları koşulu ile sadece bir kez PCR testi yaptırıp gidiş gelişlerine devam edebilecektir.(Bu gruba taksiciler ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapanlar dahildir.)Bu kişilere ayrıca randomize PCR testleri de yapılacaktır.

2. Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.



3.

A) A kategorisinde olan ülkelerden, Kıbrıs’ın güneyin üzerinden kuzeye gelen ve son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belgeleyenler, test veya karantina uygulanmaksızın tüm kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyenlere sadece Kermiya ve Beyarmudu geçir noktalarında PCR testi yapılabileceğinden sadece bu iki noktadan ülkeye girebileceklerdir. Bu kişiler test sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacaklar ve yapılan test ve karantina ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.

A kategorisindeki bir ülkeden Türkiye üzerinden KKTC’ye gelecek kişilere B kategorisi kuralları uygulanacaktır.



4.

A) 20 Temmuz 2020 tarihine kadar (20.07.2020 tarihi dahil) ülkeye girecek kişiler seyahat tarihinden önceki 0-5 gün arasında yapılan ve Negatif olan PCR test sonuçlarının gösterilmesi kaydı ile ülkeye giriş yapabilecektirler.

21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ise B kategorisindeki ülkelerden KKTC‘ye gelecek kişiler seyahate başlama tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu göstererek ülkeye giriş yapabilecektir. Bu kişilere KKTC’ye girişte 2. bir PCR testi yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar, otel rezervasyonları olanlar otelde, evde konaklayacak olanlar ise evde, taahhüt ettikleri şekilde kendilerini izole edeceklerdir. Bu kişilere Negatif PCR sonuçları ulaştığında izolasyon süreleri tamamlanmış olacaktır. Bu kurala uymayan yolcuların yaşayacağı mağduriyetten seyahat acenteleri sorumlu olacaktır.

Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkış yapmadan son 3 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif olduğunu belgelemeleri koşulu ile adaya girişte PCR testlerini tekrarını yaptırmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR numunelerini vereceklerdir. KKTC’den çıkış yapacak kişilerin KKTC’den ayrılmadan önce veya Türkiye’de PCR yaptırmadan ülkeye dönmeleri halinde PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testleri ülkeye girişlerinde yapılacaktır. Ancak bu kişiler 3 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlerde karantina altına alınacaklar ve 3’üncü günün sonunda PCR testleri yapılacaktır. Yapılan testleri ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

C) Yurt dışından gelecek kişilerin KKTC’ye giriş yapmadan Kıbrıs’ın güneyi veya Türkiye’de 14 gün konaklaması halinde konakladıkları ülkenin kategorisi kapsamında karantina koşulları uygulanacaktır. Bu ülkelerde 14 günden az kalınması durumunda KKTC’ye seyahat amacıyla ilk çıktıkları ülkenin karantina koşullarına tabi olacaklardır.

5. C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantina uygulaması yapılacaktır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.

6. İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceği öngörülmektedir. 16 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den adaya gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ile adaya girebilecektirler. Bu kişilere girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınacaklardır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır. KKTC’de sürekli ikamet eden KKTC vatandaşları ile KKTC vatandaşı öğrenciler karantina ücretlerinden muaf tutulacaktır. Bunun dışında İngiltere’den ülkeye girecek kişiler test ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaktır.

7. Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere COVID-19 negatif sonucu göstermeleri istenecektir. Ancak ara bölgede çalışan KKTC vatandaşı BM yerel personeli ile İngiliz Üs Bölgeleri içerisinde çalışan KKTC vatandaşlarından ülkemize giriş yapacaklarında her 15 günde bir COVID-19 negatif test sonucu göstermeleri istenecektir.

Bulaşıcı Hastalıkları Yasası tahtında, toplum sağlığını korumak adına alınan kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.