16 MİLYAR BORÇ VAR!

Hayat pahalılığı, dövizin tırmanışı derken, ekonomik koşullar, hem vatandaşın hem de şirketlerin kredi kullanımı seyrinde artışa neden oluyor, bankalardaki kredi miktarı artıyor. KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Bankalar tarafından kullandırılan ülkedeki kredi toplamı Mayıs ayı sonu itibarıyla 16 milyar 190 milyon TL'ye çıktı.

Fehime ALASYA

Hayat pahalılığı, dövizin tırmanışı derken, ekonomik koşullar, hem vatandaşın hem de şirketlerin kredi kullanımı seyrinde artışa neden oluyor, bankalardaki kredi miktarı artıyor…

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Bankalar tarafından kullandırılan ülkedeki kredi toplamı Mayıs ayı sonu itibarıyla 16 milyar 190 milyon TL'ye çıktı. Bu rakam 2017 yılının Mayıs ayı sonunda 12 milyar 537 milyon TL'ydi… Yani bir yılda kredilerde 3 milyar 653 milyon TL artış yaşandı.

Bu yılki kredilendirme oranı içerisinde ‘sektörlere göre kredilerde’ ise ilk sırayı ‘İşletme Kredileri’ alırken, bunu Tüketici Kredileri ve diğer krediler takip etti.

2017 yılında 12 milyar TL seviyesinde seyreden kredi toplamı, 2018 yılının ilk aylarına yaklaşık 14 milyar TL ile başlarken, aradan geçen birkaç ay içinde 16 milyar TL’nin üzerine ulaştı.

2017 yılı Ocak ayında 12 milyar 341 milyon TL olarak kayıtlara geçen kredi toplamı, 2018 yılının Ocak ayında 14 milyar 554 milyon TL olurken, bu rakam 2018’in Mayıs ayında 16 milyar 190 milyon TL’ye yükseldi.

Her iki yılda da Merkez Bankası verilerinde ‘orta ve uzun vadeli’ krediler başı çekti.

2017 yılından 2018 yılına gelindiğinde ‘kısa vadeli’ kredilerde düşüş yaşanırken, ‘orta ve uzun vadeli’ kredilerde ise büyük ölçüde artış gözlemlendi.

Ocak ayında 14 milyar 554 milyon TL olan kredi miktarı,

Şubat ayında 14 milyar 640 milyon TL’ye,

Mart ayında 15 milyar 269 milyon TL’ye,

Nisan ayında 15 milyar 414 milyon TL’ye,

Mayıs ayında ise 16 milyar 190 milyon TL’ye yükseldi.

2018’de krediler giderek artıyor…

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; 2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kısa vadeli’ ile ‘orta ve uzun vadeli’ olmak üzere toplamda 16 milyar 190 milyon TL’lik kredi toplamına ulaştı.

Bu kredilerin 4 milyar 308 milyon TL’si ‘kısa vadeli’ kredilerde yer alırken, 11 milyar 881 milyon TL’si ise ‘orta ve uzun vadeli’ kredi oldu.

Yıl içindeki kredi toplamında giderek yükselen rakamlar göze çarptı.

Ocak ayında 14 milyar 554 milyon TL olan kredi miktarı, Şubat ayında 14 milyar 640 milyon TL’ye, Mart ayında 15 milyar 269 milyon TL’ye, Nisan ayında 15 milyar 414 milyon TL’ye, Mayıs ayında ise 16 milyar 190 milyon TL’ye yükseldi.

2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla Bankaların kullandırdığı krediler toplamı içinde ilk sırayı İşletme Kredileri alırken, bunu Tüketici Kredileri ve Diğer krediler kalemi takip etti. Kredi kartları borçları ise 403 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşletme Kredileri: 9 milyar 548 milyon TL

Tüketici Kredileri: 4 milyar 451 milyon TL,

Diğer krediler 1 milyar 403 milyon TL,

Kredi Kartları: 403 milyon TL.

‘İşletme Kredileri’ ilk sırada

Bu yılki kredilendirme oranı içerisinde ‘sektörlere göre kredilerde’ ilk sırayı ‘İşletme Kredileri’ alırken, bunu Tüketici Kredileri ve Diğer Krediler takip etti.

Bu yıl içinde mayıs ayında kayıtlara geçen 16 milyar 190 milyon TL’lik kredilendirmeden 9 milyar 548 milyon TL’si İşletme Kredileri, 4 milyar 451 milyon TL’si Tüketici Kredileri, 1 milyar 403 milyon TL’si de diğer krediler kaleminde oldu.

Hissedilir gerileme 2017’de…

2018 yılında kredi miktarlarının giderek artmasına karşın, geçtiğimiz yılın aynı dönemlerinde bu miktarların farklı seyrettiği görüldü.

Buna göre geçtiğimiz yıl Ocak ayında 12 milyar 341 milyon TL olan kredi miktarı, Şubat ayında 12 milyar 160 milyon TL’ye gerilediği gözlemlendi.

Diğer aylardaki dağılım ise şöyle: Mart: 12 milyar 410 milyon TL, Nisan: 12 milyar 449 milyon TL, Mayıs: 12 milyar 537 milyon TL.

Resmi verilere yansıyan rakamlarda ise geçen yılki kredilerin aralık ayı sonu itibariyle 14 milyar 431 milyon TL olduğu görüldü.

‘Orta ve uzun vadeli’ krediler başı çekti

Kredilendirme miktarı 2017 yılının ilk beş ayına gelindiğinde 12 milyar 537 milyon TL iken, bu rakam içinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayında ise 16 milyar 190 milyon TL’ye yükseldi.

Söz konusu aylarda ‘kısa vadeli’ krediler 2017 yılında 5 milyar TL iken 2018 yılında gerileyerek 4 milyar 308 milyon TL oldu.

2017 yılında 6 milyar 725 milyon TL olan ‘orta ve uzun vadeli’ krediler, günümüzde büyük ölçüde artarak 11 milyar 881 milyon TL oldu.

Her iki yılda da Merkez Bankası verilerinde ‘orta ve uzun vadeli’ krediler başı çekti.