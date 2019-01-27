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16.hafta programı belli oldu

16.hafta programı belli oldu

KTFF, 16.haftanın programını açıkladı. 16.hafta Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya maçıyla başlayıp, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçıyla kapanacak.

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KTFF, 16.haftanın programını açıkladı. 16.hafta Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya maçıyla başlayıp, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçıyla kapanacak.

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 16. ve 17.haftanın programını yayınladı. Futbolda 2.devre 1 Şubat Cuma akşamı oynanacak Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçıyla başlayacak. Merakla beklenen Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı karşılaşması ise 4 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak.

 

 

16.HAFTA

1 ŞUBAT 2019 CUMA

K-PET SÜPER LİG

Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya

2 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Yenicami-Binatlı
Cihangir-Küçük Kaymaklı
Lefke-Esentepe

K-PET 1.LİG

Ozanköy-Bostancı Bağcıl
Karşıyaka-Hamitköy
Mesarya – Yeniboğaziçi
Yonpaş Dumlupınar-Maraş

3 ŞUBAT 2019 PAZAR

K-PET SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü-Merit A. Yeşilova
Girne Halk Evi-Gönyeli
Gençlik Gücü-Gençler Birliği

K-PET 1.LİG

Yalova-Mormenekşe
Göçmenköy-Düzkaya
Akova-Çanakkale
Doğancı-Değirmenlik

4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı

 

(Not: Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçları 18.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak)

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