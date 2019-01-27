16.hafta programı belli oldu
KTFF, 16.haftanın programını açıkladı. 16.hafta Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya maçıyla başlayıp, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçıyla kapanacak.
KTFF, 16.haftanın programını açıkladı. 16.hafta Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya maçıyla başlayıp, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçıyla kapanacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 16. ve 17.haftanın programını yayınladı. Futbolda 2.devre 1 Şubat Cuma akşamı oynanacak Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçıyla başlayacak. Merakla beklenen Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı karşılaşması ise 4 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak.
16.HAFTA
1 ŞUBAT 2019 CUMA
K-PET SÜPER LİG
Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya
2 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
K-PET SÜPER LİG
Yenicami-Binatlı
Cihangir-Küçük Kaymaklı
Lefke-Esentepe
K-PET 1.LİG
Ozanköy-Bostancı Bağcıl
Karşıyaka-Hamitköy
Mesarya – Yeniboğaziçi
Yonpaş Dumlupınar-Maraş
3 ŞUBAT 2019 PAZAR
K-PET SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü-Merit A. Yeşilova
Girne Halk Evi-Gönyeli
Gençlik Gücü-Gençler Birliği
K-PET 1.LİG
Yalova-Mormenekşe
Göçmenköy-Düzkaya
Akova-Çanakkale
Doğancı-Değirmenlik
4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ
K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı
(Not: Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçları 18.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak)