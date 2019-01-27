16.hafta programı belli oldu

KTFF, 16.haftanın programını açıkladı. 16.hafta Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya maçıyla başlayıp, Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçıyla kapanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de 16. ve 17.haftanın programını yayınladı. Futbolda 2.devre 1 Şubat Cuma akşamı oynanacak Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçıyla başlayacak. Merakla beklenen Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı karşılaşması ise 4 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak.

16.HAFTA

1 ŞUBAT 2019 CUMA

K-PET SÜPER LİG

Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya

2 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Yenicami-Binatlı

Cihangir-Küçük Kaymaklı

Lefke-Esentepe

K-PET 1.LİG

Ozanköy-Bostancı Bağcıl

Karşıyaka-Hamitköy

Mesarya – Yeniboğaziçi

Yonpaş Dumlupınar-Maraş

3 ŞUBAT 2019 PAZAR

K-PET SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü-Merit A. Yeşilova

Girne Halk Evi-Gönyeli

Gençlik Gücü-Gençler Birliği

K-PET 1.LİG

Yalova-Mormenekşe

Göçmenköy-Düzkaya

Akova-Çanakkale

Doğancı-Değirmenlik

4 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı

(Not: Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı maçları 18.30’da, diğer maçlar 14.00’te başlayacak)