16 günde 486’den fazla numara taşındı

22 Ocak’ta devreye giren, GSM (cep telefonu) kullanıcılarının sahip oldukları telefon hatlarının hangi operatör şirketine kayıtlı olursa olsun, ‘kod’ numaralarıyla (0542, 0533) birlikte istediği GSM operatör şirketine geçebilmesini sağlayan sistemden 16 günde 486’den fazla abone yararlandı.

Ayşe GÜLER

Mobil iletişim sektöründe rekabet sağlaması, tüketicinin lehine sonuçlar doğurması hedeflenen ‘cepte numara taşımada’ süreç işliyor.

22 Ocak’ta devreye giren, GSM (cep telefonu) kullanıcılarının sahip oldukları telefon hatlarının hangi operatör şirketine kayıtlı olursa olsun, ‘kod’ numaralarıyla (0542, 0533) birlikte istediği GSM operatör şirketine geçebilmesini sağlayan sistemden 16 günde 486 abone yararlandı.

Aboneler, numara taşıma sürecine ilişkin takibini Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK)’nun resmi internet sayfası üzerinden yapabiliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük, numara taşıma sistemine ilişkin sürecin işlediğini, bugüne kadar 486 kişinin yararlandığının görüldüğünü belirtti.

Bürüncük, numara taşıyan abonelerden kaçta kaçının hangi operatöre taşındığına ilişkinse bilgi vermedi.

BÜRÜNCÜK: İHTİYAÇTI, 486’DAN FAZLA KİŞİ YARARLANDI… Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük, numara taşıma sistemine ilişkin sürecin işlediğini, bugüne kadar 486’dan fazla kişinin yararlandığının görüldüğünü belirtti, “Bu uygulama tüketici hakkıydı, ihtiyaçtı” dedi

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük:

Zaman içinde daha çok tüketiciye ulaşacağız

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu(BTHK) Müdürü Kadri Bürüncük, numara taşıma sistemine ilişkin sürecin işlediğini, bugüne kadar 486 kişinin yararlandığının görüldüğünü belirtti.

İlk günlerde ufak tefek yanlış yorumlamalar yaşansa da sorunların yakından takip edilerek, gerekli ayarların oturtmaya çalışıldığını aktaran Bürüncük, sistemin düzene girdiğini ifade etti.

Bürüncük, hayata geçen uygulamayı ‘tüketici hakkı’ olarak değerlendirdiklerini, ihtiyaç olarak gördüklerini de söyleyerek, “Bu uygulamayı ihtiyaç gören tüketiciler olduğu kesin. İlk günlerden uygulamaya başvuranlar var” dedi.

Bürüncük, zaman içinde, bilgilendirmenin artması ile daha çok tüketiciye ulaşılacağını da sözlerine ekledi.

Adım adım numara taşıma…

Taşıma günü ve saatini aboneler belirleyecek

Aboneler, 22 Ocak’tan itibaren devreye giren sistemle ilgili numarasını taşımak istediği operatöre başvuru yapabilecek, kimlik ile form alacak, dilekçe dolduracak.

Aboneler, gideceği operatör ile sözleşme imzalayacak. Sözleşme, taşıma işlemi fiilen başladığı gün yürürlüğe girecek.

Uygulamadan yararlanacak aboneler, yine aynı numarada ancak yeni operatörüne ait sim kart alacak.

Taşıma günü veya saati aboneler tarafından tercih edilebilecek.

Operatörler, dilekçe sisteme girdiği an, aboneye ‘referans numarası’ gönderilecek. Böylelikle abone, işlemini takip edebilecek…

Her aşamanın minimum veya maksimum süresi olacak, operatörler bu sürenin dışına çıkamayacak.

Abonelerle ilgili giden bilgilerin, diğer operatör tarafından doğrulanması gerekecek.

Abonelerin kimlik bilgileri tutmaması, yeni abone olması, aboneliğinin 3 ayı geçmemesi, numarasını diğer operatöre taşıdığı sürenin 4 aydan az olması durumunda başvuru reddedilecek.

‘Borçlu’ olan aboneler de bu uygulamadan yararlanabilecek.

Geçişin ne zaman gerçekleşeceği, hem operatöre hem de aboneye bildirilecek.