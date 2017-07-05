16 Ağustos Stadı yenileniyor

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nün karşılaşmalarını oynadığı 16 Ağustos Stadı’nın zemin yenileme çalışmaları başlarken, çevre düzenlemesi ve ışıklandırmasına yönelik çalışmalar da Spor Dairesi tarafından çıkılan ihalenin sonuçlanması ile başlatılacak. Stadın 2017 – 2018 futbol sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Zemine müdahale edildi

16 Ağustos Stadı’nda ilk iş olarak zemin bakıma alındı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile stadın eski zemini sökülerek yeniden çimlendirilme işlemi başladı. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada Lefke’nin 6’ncı İlçe olmasından dolayı 16 Ağustos Stadı’nın artık merkezi sahalardan bir tanesi oluğunu belirtti.

Cahitoğlu: “Antrenman sahası faal duruma geçirildi”

Stadın zeminine müdahale yapıldığını kaydeden Cahitoğlu, statın yanında bulunan antrenman sahasını bir süre önce tekrar faal duruma geçirdiklerini, zeminin iyi olduğunu söyledi. Diğer statlarda olduğu gibi 16 Ağustos Stadı’nda da artık sadece maç oynanacağını, faal duruma geçirilen antrenman sahasında çalışmaların yapılacağını, statta antrenman yapılmayacağını söyleyen Cahitoğlu, bundaki etkenin stat zeminini iyi durumda tutmak olduğunu belirtti.

İhale 12 Temmuz’da sonuçlanacak

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, bu bağlamda çıkılan ihalenin 12 Temmuz’da sonuçlanacağını belirtti. İhalenin tamamlanmasının ardından stadın çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi ve aydınlatma çalışmalarının başlayacağını kaydeden Cahitoğlu, herşeyin elden geçeceğini ve diğer ışıklandırılan statlarda olduğu gibi 16 Ağustos Stadı’nın da yeni bir yapıya bürüneceğini dile getirdi. Cahitoğlu, stadı yeni sezona yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

İskele’de ihale tamamlanıyor

Bir diğer aydınlatılması planlanan stat olan İskele Cumhuriyet Stadı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, ada genelinde bütün sahaların zeminine ziraat mühendisinin görüşleri de alınarak oluşturulan ekiplerle müdahale edildiğini, Cumhuriyet Stadı’na da aynı müdahalenin yapıldığını belirtti. Cumhuriyet Stadı’nın ihalesinin bugün sonuçlanacağını belirten Cahitoğlu, statın çevre düzenlemesi, soyunma odası ve aydınlatma çalışmalarının akabinde başlayacağını ve sezona yetiştirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.