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16-20 Eylül'de Ercan yabancılara kapatılıyor

16-20 Eylül'de Ercan yabancılara kapatılıyor

Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler” dışında yolculara kapatılacak.

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Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler” dışında yolculara kapatılacak.

YENİDÜZEN'e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın verdiği bilgiye göre, "söz konusu tarihler arasında Ercan'ı sadece KKTC vatandaşları, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışındaki yolcular kullanamayacak."

Ulaştırma Bakanlığı’ndan YENİDÜZEN'e yapılan açıklamada "16-20 arası havaalanını sadece KKTC vatandaşları kullanabilecek. Eş ve çocuk yabancıysa, KKTC vatandaşı eş/anne-baba ile seyahat etmiyorlarsa uçağa alınmayacak" denildi. ercananons.jpg

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