15'inci Tiyatro Festivali başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl Eylül ayında düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 15’incisi bu akşam saat 20.30’da YDÜ AKKM’de Genco Erkal’ın “Güneşin Sofrasında” oyunuyla başlıyor.

Bu akşamki oyunu seyredenler arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim’e kadar sürecek Festival kapsamında Tiyatro Pera’nın Vanya, Sonya, Maşa ve Spike oyunu, Tiyatro İn’in Akciğer oyunu, Kazan Dairesi’nin Hedwig ve AngryInch oyunu, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Macbeth ve Hayal-i Temsil oyunları, Sahne Ankara’nın Terör oyunu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun Gülünç Karanlık oyunu, Tiyatro 28’in Sınır oyunu ve Bitiyatro’nun Muallak oyunları sahne alacak.

Festival’de bu yıl K.T. Petrolleri ve Cyprus XP Group platin sponsorlar; YDÜ AKKM salon sponsoru; Telsim Vodafone Grup Şirketi teknoloji ve iletişim sponsoru olurken Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd gümüş sponsor oldu. Festivale Golden Tulip Otel ve Cookies Bake Shop da katkıda bulundu.