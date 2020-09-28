1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

28 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1593

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-17

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 166.410

Toplam Vaka Sayısı- 752

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 604

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 144

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 32

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 112

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok