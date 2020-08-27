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1592 test yapıldı, 1 pozitif vaka

1592 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, vakanın daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu açıkladı. 

 

27  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 114.660     

Toplam Vaka Sayısı- 301     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 204 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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