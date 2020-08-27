1592 test yapıldı, 1 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, vakanın daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu açıkladı.
27 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 114.660
Toplam Vaka Sayısı- 301
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 204
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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Etiketler : Coronavirüs, kuzey
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