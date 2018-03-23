Gemikonağı’nda ikametgahında rahatsızlanan 58 yaşındaki Ülker Çuvalcı (E) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 15.30 sıralarında hayatını kaybeden Çuvalcı’ya yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

İMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Mağusa’da, dün, bir tır parkı içerisinde, O.Ö.’nün (E-58) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulundu.

Yürütülen soruşturmada Güvercinlik’te bir arazide saklanmış 45 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde daha bulunarak, O.Ö’yle birlikte ilgisi görülen Ü.A. (E-46), Ş.A. (K-46) ve M.Ş. (K-19) tutuklandı.

159 KİLO KAÇAK ET

Lefkoşa Kermiya geçiş noktasında A.K.'nin (E-37) yönetimindeki araçla ile Kıbrıs'ın kuzeyine geçmeye çalıştığı sırada gümrük memurları ve polis tarafından kapılan kontrolde, araç içerisinde toplam 159 kg gümrüğü ödenmemiş eti ithal edip tasarruf ettiği tespit edildi.

Dün 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında adı edilen hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Öte yandan dün 14.00-18:00 ve 20.00-22.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bir Asayiş ve Trafik Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak yirmi iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 480 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 85 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

MAĞUSA’DA KAYIP OLAN 19 YAŞINDAKİ MELİSA ŞEN BULUNDU

Mağusa’da 17 Mart tarihli Basın Bülteninde yer alan ve 11 Mart’ta ikametgahından ayrılıp dönmediği belirtilen Melisa Şen (K-19) dün bulundu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.