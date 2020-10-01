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1576 test yapıldı, 4 pozitif vaka

1576 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1576 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1576 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

 

1 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1576 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4   

Ülke dışından gelen vakalar -1  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -  1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 170.621     

Toplam Vaka Sayısı- 761

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 669  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 88  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 19      

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 69  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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