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1550 test yapıldı, 6 pozitif vaka

1550 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. 

 

20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5 

Yerel vakalar -yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 155.906  

Toplam Vaka Sayısı- 700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 43 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3

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