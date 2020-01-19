Lefkoşa ve İskele bölgelerinde 672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis dün akşam ilgili bölgelerde asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Lefkoşa’da dün akşam başlayan ve bu sabahın ilk saatlerine kadar süren asayiş denetimlerinde kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar ve yatı evleri denetlendi.

Halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan, Kumsal, Barış Manço, Kafesli ve Yediler parkları, Ayluga ve Ermeni kiliseleri bölgesi, Terminal bölgesi de kontrol edildi. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 452 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 108 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE

Öte yandan dün akşam İskele’de de denetimler yapıldı, bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Polis, buralarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Trafik ekipleri İskele bölgesinde 220 aracı kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti, bir aracı da trafikten men etti.

ERCAN’DAN 15 BİN DOLARLA ÇIKMAK İSTEDİ, HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Ercan’dan 15 bin dolarla çıkış yapmak isteyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün akşam Ercan Havalimanı’nda H.D.(E-40) 15 bin Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yurt dışına çıkarılamıyor.