152 kişinin sonuçları temiz

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Genel Hastanesi’nin Kardiyoloji Bölüm Şefinde Korona virüsü tespit edilmesinin ardında temas ettiği hastalar ve birlikte çalıştığı hemşireler virüs için test edildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, 152 kişiden numuneleri alındı, tümünün test sonuçları temiz çıktı.