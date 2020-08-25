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1503 test yapıldı, 4 pozitif vaka

1503 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

25 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 111.617    

Toplam Vaka Sayısı- 281    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 192 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 85  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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