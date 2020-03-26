“1500 TL'lik destek için komite kuruldu”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketinde yer alan işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği için ödenecek 1500 TL'lik destekle ilgili çalışmalarını ivedilikle sürdürdüğünü, bu bağlamda, kapsamda olan sektörler, çalışanlar, ücret desteği uygulaması ve yöntemi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir komite kurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid -19 tehdidiyle mücadelede alınacak önlemlerle ilgili tedbir ve destek paketinde yer alan 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi’nden işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara her ay için 1,500 TL ücret desteği sağlanması ile ilgili olarak çalışmalar Bakanlığımız tarafından ivedilikle sürdürülmektedir" denildi.

Bu bağlamda, kapsamda olan sektörler, çalışanlar, ücret desteği uygulaması ve yöntemi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Başbakanlık , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir komite kurulduğu duyurulan açıklamada, süratle yapılacak çalışmaların sonucu ve uygulama şeklinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşılacağı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışanların istihdamda sürekliliğinin sağlanması ve işverenlerin ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde krizi en az hasarla atlatması için çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlerleyen günlerde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni açılımlar, ilave destekler de devreye girebilecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülke olarak geçtiğimiz bu zorlu süreçte, istihdam dinamiklerinin korunması hayati bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede çalışanlarımıza ve işverenlerimize büyük sorumluluklar düşmekte; işverenlerimizin sağduyulu davranıp, mevcut çalışanlarını işten durdurmamaları ve mevcut durumlarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Yaşanan zorlu sürecin atlatılması ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sahip olduğu tüm kaynakları yeniden oluşturacağı istihdam teşvikleri ile tüm işverenlerin kullanımına sunacaktır."