1500 TL için ‘sorun bildir’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL ücret desteğine başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlar için destek hizmeti veriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL ücret desteğine başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlar için destek hizmeti veriyor.
17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 1500TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ kısmı açılarak İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, başvuruda bulunanlara destek hizmeti verilmeye başlandı.
1500 TL Ücret Desteğine başvuran işverenler, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ‘‘Destek Sorun Bildir’’ kısmını seçerek ; İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil Numarası , Sosyal Sigorta İşyeri Tescil Numarası, İşgören (Çalışan) İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta Numarası bilgilerini girmek suretiyle, siteden başvurusunu sorgulayabilecek ve yaşadığı sıkıntıyı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne iletebilecekler.