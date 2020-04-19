1500 TL için başvurular yarın başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 1500 TL Ücret desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde yer alan “1,500 TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE başvuru yapabilecek.

20 Nisan 2020 tarihinden itibaren ihtiyat.gov.ct. tr adresinde aktif olacak portala, işverenler 21 gün boyunca çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , 1500 TL ücret desteğine nasıl başvurulacağı konusunda kamu spotu hazırlanmış ve Bakanlığın sosyal medya hesapları başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada paylaşılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL ücret desteği ile ilgili sorularını da Bakanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından iletilebileceğini duyurdu.