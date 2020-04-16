1500 TL için başvurular 20 Nisan'da başlıyor

Çalışma Bakanlığı, ‘İstihdamın Sürekliliği ve İşletmelerin Devamlılığı İçin 1500 TL Ücret Desteğine’ başvuruların 20 Nisan itibariyle yapılabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacağı kaydedildi.



Açıklama şu şekilde:

“17 Nisan’da uygulamaya geçen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 14.03.2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlı olan ve o tarihte aktif olarak işgücü piyasasında bulunan çalışanları ve eğer kapsamda iseler kendileri ile ilgili başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İhtiyat Sandığı Dairesi www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yer alan “1,500.- TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE olarak yapılacaktır.

“1,500.- TL Destek Başvuru’’ kısmı ihtiyat.gov.ct.tr web sayfasında 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren aktif olacaktır. Başvurular, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren 21 gün boyunca portaldan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılabilecektir.”