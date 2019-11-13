150 kilo fıstık yandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün Tüccaroğlu Kuruyemişleri’inde çıkan yangında 150 kilo yer fıstığının yandığı bildirildi.

Fıstık kızartma makinesinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili polis şu bilgiyi paylaştı: 12.11.2019 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Tüccaroğlu Kuruyemişleri” isimli işyeri içerisinde muhtemelen fıstık kızartma makinesinde biriken fıstık kabuklarının aşırı ısı nedeni ile alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda yaklaşık 150 kilogram yer fıstığı tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.





