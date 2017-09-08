150 hasta kan bekliyor!

Ayşe GÜLER

Thalessaemia hastalığıyla mücadele eden 150 kişinin tedavilerinde aksaklıklar yaşanıyor, yeterli bağış olmaması nedeniyle hastalara 2 gündür kan verilemiyor VAROĞLU: “HASTALAR GERİ GÖNDERİLİYOR”…Kan sıkıntısını doğrulayan Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu, dün ve önceki gün hastaneye giden hastaların geri gönderildiğini, ‘kan’ sıkıntısının bayram öncesinde başladığını ifade etti. MÜSTEŞAR DANA: “KAN BAĞIŞI İLE İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”… Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana ise her yıl yaz dönemlerinde kan bağışı ile ilgili sıkıntı yaşandığını söyleyerek, bu konuda yeni bir çalışma içerisinde olduklarını, yılbaşına kadar hangi bölgede ne kadar kan bağışı olacağına yönelik program hazırlandığını aktardı.

Kan Bankası’na yeterli bağış yapılmıyor, Thalessaemia hastası olan 150 kişinin tedavilerinde aksaklıklar yaşanıyor.

Dün ve önceki gün kan almaya giden hastalar, kan sıkıntısı nedeniyle geri gönderildi.

150 thalassemia hastasının kan alamadığını, dün ve önceki gün hastaneye giden hastaların geri gönderildiğini dile getiren Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ‘kan’ sıkıntısının bayram öncesinde başladığını, sürecin bayram sonunda devam ettiğini ifade etti.

Varoğlu, günlük kan bağışının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, eskisi gibi kan bağış kampanyalarının düzenlenmediğini, askeri birliklerden geçmişte yapılan kadar kan bağışı yapılmadığını belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana ise her yıl yaz dönemlerinde kan bağışı ile ilgili sıkıntı yaşandığını söyleyerek,bu konuda yeni bir çalışma içerisinde olduklarını, yılbaşına kadar hangi bölgede ne kadar kan bağışı olacağına yönelik program hazırlandığını aktardı.

Thalessaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu:

“Hastalar geri gönderiliyor”

150 thalessaemia hastasının kan alamadığını, dün ve önceki gün hastaneye giden hastaların geri gönderildiğini dile getiren Thalessaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ‘kan’ sıkıntısının bayram öncesinde başladığını, sürecin bayram sonunda devam ettiğini ifade etti.

Varoğlu, günde en az 15 hastanın kan alması gerektiğini ancak eksiklikler nedeniyle 1-2 gün gecikmeli verildiğini söyledi.

“Hastaların %90’ı 2 ünite yerine 1 ünite kan alıyor”

Hastaların genelde 30 yaş üzeri olduklarını ve yetişkinlerin tedavileri gereği 2 ünite kan alması gerektiğini belirten Varoğlu, buna rağmen hastaların yüzde 90’nın 1 ünite kal aldığını savundu.

Varoğlu, günlük kan bağışının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek, eskisi gibi kan bağış kampanyalarının düzenlenmediğini, askeri birliklerden geçmişte yapılan kadar kan bağışı yapılmadığını belirtti.

Sürekli yaşanan kan sıkıntısının hastaları psikolojik olarak etkilediğini söyleyen Varoğlu, “Hastalar kan bulacak mıyız korkusuyla sürekli mücadele etmek zorunda kalıyor” dedi.

Varoğlu, bu durumun hastaların sosyal yaşamını ve sağlığını da olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana:

“Kan bağışına yönelik yeni çalışma içerisindeyiz”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana ise her yıl yaz dönemlerinde kan bağışı ile ilgili sıkıntı yaşandığını söyleyerek, bu hafta Pazar günü Güvercinlik köyünde kan bağış kampanyası düzenleneceğini belirtti.

Müsteşar Dana, Sağlık Bakanlığı’nın kan bağışına yönelik yeni bir çalışma içerisinde olduğunu da ifade ederek, “Yılbaşına kadar hangi bölgede ne kadar kan bağışı olacağına yönelik program hazırlıyoruz” dedi.