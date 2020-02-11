150 gençten doğaya fidan…
Gençlik Dairesi organizasyonuyla 150 genç, Kantara’da fidan dikti.
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Gençlik Dairesi organizasyonuyla 150 genç, Kantara’da fidan dikti.
Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kantara Gençlik Kampı’nın üst kısmında yer alan alandaki fidan dikimi, “Kantara gençlerinin dikili bir fidanı var” sloganıyla yapıldı.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in de katıldığı fidan dikimi, toplam 150 genç, lider, eğitim şefleri ve kamp çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirildi.
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Etiketler : Gençlik Dairesi, fidan dikimi
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