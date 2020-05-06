150 Euro karşılığında sınır ihlali 

Demirhan’da ağır bir suç işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak ve sokağa çıkma yasağına aykırı hareket suçlarına methaldar olarak tutuklanan zanlılar R.M., M.A., A.N. ve M.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşcu, zanlıların 4 Mayıs tarihinde, saat 21.10'da, Akıncılar köy parkı önünde, zanlılar R.M., ve M.A.’nın aralarında daha önceden 150 Euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyine götürmek için anlaştıkları zanlılar A.N., ve M.A.’yı R.M.’nin kullanımında bulunan HH 284 plakalı salon araç ile Lefkoşa'dan alıp, Akıncılar köyüne giderek ‘Cürüm İşlemek Kastı ile Gizli İttifak’ kurdukları ve Bakanlar kurulunun almış olduğu 30 Mart 2020 tarihli 21.00 06.00 saatleri arasında tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yargılanmadan kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre polis müdürlüğüne bağlı polis hücrelerinde tutuklu beklemesine emir verdi.