150 dönüm cayır cayır

Fehime ALASYA

Yiğitler'de askeri atış alanı içerisinde dün çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm arazi kül oldu. Akdoğan köyüne ilerleyen ve fidanlık alana yaklaşan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Yiğitler atış alanı içerisinde saat 13.00'te başlayan ve Akdoğan'a ilerleyen yangın 2 saati aşkın sürenin ardından kontrol altına alındı.

Henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu; makilik alan, genç fidanlar, alıç ağaçları, anız ve balalar yanarak zarar gördü.

Yangına, polis, itfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra askerî birlikler, su tankerleri müdahale etti.

Bölge sakinleri ise, traktör ve iş araçlarıyla adeta seferber oldu.

Geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alınırken, birkaç metre ilerisinde bulunan fidanlığa sıçramamış olması adeta bir doğa katliamını önledi.

Yangının söndürülmesinin ardından geç saate kadar soğutma çalışmaları sürdü.

Geçtiğimiz yıl 515 dönüm arazi kül olmuştu

Geçtiğimiz yıl askeri bölgelerde peş peşe meydana gelen yangınlarda toplamda 515 dönüm arazi kül olmuştu.

Kısa bir süre önce Beyköy atış alanı içerisinde meydana gelen ve 120 dönüm arazinin kül olduğu yangın, gözleri bu bölgelerde yeterli güvenlik önleminin alınıp, alınmadığına çevirmişti.

YENİDÜZEN’in “Yakış Serbest” başlığıyla kaleme aldığı haberde, geçtiğimiz yıl askeri bölgelerde meydana gelen ve kayıtlara geçen yangınlarda toplam 515 dönüm arazinin kül olduğu ifade edilmişti.

Haberde, özellikle askeri atış sırasında yaşanan, dönümlerce ormanlık alanı kül eden yangınların can yakmaya başladığına vurgu yapılmıştı.