150 adet akasya ağacı yandı

Gönyeli’de dün 15.30 sularında çıkan arazi yangınında 15 dönüm içerisindeki kuru otlar ve yaklaşık 150 adet akasya ağacı yanarak zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu çıktı. Yangın İtfaiye ekipleri ve Gönyeli Belediyesi’nin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis, yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti. Açıklamada, “Saat 15.30 sıralarında, Gönyeli'de Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinin batı kısmında bulunan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın sonucu ilk tespitlere göre 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile yaklaşık 150 adet akasya ağacı yanarak zarar gördü. . Yangının rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu çıktığı tespit edildi” denildi.