Meltem SONAY



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof Dr. Necdet Osam, YENİDÜZEN’i ziyaret etti, üniversite, son günlerde tartışılan “DAÜ’de münhalsiz istihdam” iddiaları, mali durum ve adadaki üniversite eğitimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplumda herkese üniversitelerle ilgili görev düştüğünü vurgulayan Necdet Osam, üniversiteleri takip etmekle yükümlü olan toplumun, yüksek öğrenim sektörüne sahip çıkması gerekliliğine işaret etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı’nın da eşlik ettiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu…

SINAVSIZ TEK MEMUR ALMADIM Son dönemde ‘tartışılan’ istihdamlara yönelik eleştirilere yanıt veren Osam, “Benim dönemimde münhal ilan edilmeden tek bir memur dahi istihdam edilmedi. Temizlik ya da benzeri işler için geçici işçi alımı yapıldı ki, 15 kişidir. Bunun münhali nasıl olacak, lütfen bana söyleyiniz?”

İSTİHDAM ‘MESELESİ’!

“14 Ekim 2014’ten bu yana hiç memur alınmadı”

Son dönemde tartışılan istihdamlara yönelik eleştirilere yanıt veren Osam, “İstihdam deyince benim aklıma münhal açıp aldığımız akademisyenler gelir. Çünkü benim dönemimde, 14 Ekim 2014’ten bu yana hiç memur alınmadı. Bir tane memur alındığını ispat eden olsun gereğini yaparım” şeklinde konuştu.

“Lütfen bana söyleyin kaldırım süpürecek bir temizlik işçisi için nasıl bir münhal açacağım?”

Prof. Dr. Osam’ın istihdamlara yönelik açıklamaları şöyle:

“İşçi sürekli alınır… Üniversite Yönetim Kurulu’ndan yetki aldım, dokuz tane emekliye çıkan insan var, işi beğenmeyip ayrılan insanlar var… Toplam 14 temizlik işçisi için yetki aldım.

3 aylık 3 aylık aldığım insanlar büyük bir sorun oldu sevgili dostlarım açısından... Kendileri ile görüştüm, ‘münhal açılsın’ dediler. Lütfen bana söyleyin kaldırım süpürecek bir temizlik işçisi için nasıl bir münhal açacağım? İçtenlikle soruyorum… Ne diyeceğim? Üniversiteyi ekmek kapısı gören bir sürü insanımız var, gelirler iki satırlık karalama iş başvurusunda bulunanlar var yüzlerce. Dedim ki çıkarın bunların içerisinden seçin 3-5 kişi. Döner sermaye üzerinden 14 kişi aldım, 3 aylığına… Göreve geldiğim 2014’ten bu yana da işçi bağlamında alınan 100-120 civarındadır”.

DAÜ’nün son yılda 80 bin TL kâr ettiğini açıklayan Rektör Prof. Dr. Osam, bu 120 kişinin üniversitenin tam bünyesine geçmek istediğini ama bunun gerçekleşmeyeceğini belirtti. Yeni alınan 14 kişinin de bu birime aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin soruya ise “İnsanlar bazı şeylerin kural içerisinde yapıldığını anlayacak. Ben herkesi ömrü billah orada tutamam, mümkün değildir” şeklinde yanıt verdi.

MALİ DURUM…

“Her ay 1589 kişi için 15 milyon TL maaş ödemesi”

DAÜ’de toplam 1589 kişinin çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Osam, her ay 15 milyon TL maaş ödemesi yapıldığını da açıkladı.

2016’da 80 bin TL kâr edildiğini yineleyen Prof. Dr. Osam, önceki yıllarda 200 binin üzerinde zarar edildiğinin altını çizdi.

2015’te de öncesinde de DAÜ’nin zararda olduğunu, çünkü birilerinin taşeron sistemle nemalandığını kaydeden Prof. Dr. Osam, şu anda borcun da, zararın da olmadığına vurgu yaptı. Üniversitenin mali bir sıkıntısı olmadığını ve bu durumunun da korunması gerekliliğinin altını çizdi.

Üniversitenin 2002 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz yıl ‘artı’ya geçtiğine işaret eden Prof. Dr. Osam, 2016’nın 31 Ağustos itibarı ile artı 21 milyon TL’ de kapatıldığını da açıkladı. Bu yıl biraz daha fazla kapatılması beklentisini de vurguladı.

Prof. Dr. Osam, soru üzerine TC Büyükelçiliği’nden yardım alınmadığını da belirtti.

Rektör Prof. Dr. Osam, bazı üniversitelerin DAÜ’den çok fazla öğrenci çaldığına vurgu yaptı, “Biz yılda 3 bin öğrenci kaybediyoruz. Her yıl DAÜ’ye kayıt yapan öğrencilerden yarıya yakını, bir sonraki ders yılında DAÜ’nün standartlarında devam edemiyor ya da başka üniversitelere kayıyor” dedi.

2 yeni proje



Osam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda yürüyen 2 projemiz vardır, tamamen kendi paramızla… Budur önemli olan… Birisinin desteği ile bir şey yapmak kolaydır, sahte karamansın. Biz varsın kahraman da olmayalım, kendi yağımızla, kendi ciğerimizi kavuralım.”

Prof. Dr. Osam, projelerden birinin 24 milyon TL değerinde, eğitim fakültesi ve merkezi derslikler binalarının tamamen akıllı sistemde yapılması olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Osam, diğer projenin de üniversiteyi yeşilin ağırlıklı olduğu, yayların kullandığı, doğaya zarar vermeyen sistemlerin kurulduğu bir üniversite yapmak olduğuna işaret etti.

‘Kuzey Kıbrıs’ta 95 bin öğrenci’ rakamının çok da doğru bir rakam olduğuna inanmadığını belirten Osam, “Bana göre öğrenci sayısı 70-75 bin civarındadır. Ben sokaklara, 14 üniversiteye baktığım zaman bunu görürüm” dedi

ÖĞRENCİ SAYILARI…

“Bazı üniversiteler bizden çok öğrenci çaldı, yılda 3 bin öğrenci kaybediyoruz”

DAÜ’nün öğrenci sayısının 18 bin 600 civarında olduğunu belirten Rektör Osam, geçtiğimiz iki dönem 5 bin 600 civarında yeni kayıt alındığını da kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Osam, bazı üniversitelerin DAÜ’den çok fazla öğrenci çaldığına vurgu yaptı, “Biz yılda 3 bin öğrenci kaybederiz. Her yıl DAÜ’ye kayıt yapan öğrencilerden hemen hemen yarısı bir sonraki kayıtta yoktur” dedi.

DAÜ’de devamsızlığın kontrol altına alınmış olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Osam, bu kayıtlardan bir kısmının silinip gittiğini, bir kısmının üniversite tarafından başarısızlık nedeniyle atıldığını, bir kısmının da civar üniversiteler tarafından bir takım vaatlerle alındığını kaydetti.

“Getirdiğimin yarısını kaybederim” diye Rektör Prof. Dr. Osam, “Biz bunun farkındayız, her iki kişiden birini kaybediyoruz ama sıfır ortalama ile de öğrenciyi tutmayız. Kayıt sildirenlerinden 1500’ünün ortalaması 4 üzerinden, 1’in altındaydı. DAÜ’de başarılı olamayanların yanı sıra ‘burs’, ‘ücretsiz yurt’ vaadiyle başarılı öğrenciyi çalanlar da var. Ben veremem, benim hesabım kitabım bellidir” şeklinde konuştu.

“Dünya üniversitesi olduk”

Rektör Prof. Dr. Osam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz belli standartları tutmakla yükümlü bir üniversiteyiz. Dünya üniversitesi olduk, ikinci kez sıralamaya giriyoruz. En iyi genç üniversiteler listesine girdik, dilerim diğer küçük, kardeş üniversiteler de bu sıralara girmek için heveslenirler. Bu böyle öğrenci sayısı ile değildir. Bu akreditasyonla ilgilidir, yayın sayınla ilgilidir, araştırmalarla ilgilidir.

Üniversitede verim arttı çünkü şimdi kimse korkuyla yaşamıyor şu anda… Ne bahçecisi, ne memuru, ne de öğretim üyesi korku içinde… Kimsede hakkı yenecek endişesi yok”

DAÜ 980’de 600’üncü sırada…

Kuzey Kıbrıs’ta gazete deyince akıllara iki gazete, Kıbrıs ve Yenidüzen gazeteleri’nin geldiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osam, 30 yıl önce ise bu soruya Bozkurt ve Halkın Sesi olarak yanıt verileceğini, üniversitelerle ilgili listelerin de böyle bir şey olduğunu belirtti.

Dünya iki sistem olduğunu belirten Osam, birinin Avrupa ve Amerika’yı diğerinin de Asya’yı inceleyip değerlendirdiğini belirtti, bu iki otorite sistemlere para ile üye olunamadığını, sadece ilgisinin çekilebileceğini aktardı.

“Biz de ilgi çektik” diyen Rektör Prof. Dr. Osam, Avrupa ve Amerika’yı değerlendiren otoritenin sıraladığı 980 üniversitelik listede DAÜ’nün 600’üncü sırada olduğunu belirtti.

Bu 980 içinde Kuzey’den bir tek DAÜ, Güney’den de Kıbrıs Üniversitesi ve Cyprus Technoloji’nin olduğunu aktaran Osam, Türkiye’dense 17 üniversitenin olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Osam, ‘üniversite öğrencisi statüsü’nü istismar edenlerin çok olduğuna işaret etti. Osam: “‘Öğrenciye benzemediği’ için Ercan’dan geri gönderdiğimiz var… Ama bunu yapan bir tek biziz… Öğrenci profili bellidir. Çoğu zaman gelecek olan kişiler evrak da sahteleyebiliyor… Ya buraya gelip güneye kaçacak, ya kaçak işçi olacak. Bir insan liseyi 17 yaşında bitirip 30 yaşında mı üniversiteye gelir, belli oluyor niyeti...

‘ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ STATÜSÜ’NÜ İSTİSMAR EDEN ÇOK…

“‘Öğrenciye benzemediği’ için Ercan’dan geri gönderdiğimiz var…”

Rektör Prof. Dr. Osam, ‘üniversite öğrencisi statüsü’nü istismar edenlerin de çok olduğuna işaret etti.

“‘Öğrenciye benzemediği’ için Ercan’dan geri gönderdiğimiz var… Bunu yapan bir tek biziz ama… Öğrenci profili bellidir. Çoğu zaman gelecek olan kişiler evrak da sahteleye biliyor.. Ya buraya gelip Güney’e kaçacak, ya kaçak işçi olacak. Bir insan liseyi 17 yaşında bitirip 30 yaşında mı üniversiteye gelir, belli oluyor niyeti...

%43’ü uluslararası, %41’i Türkiye’den… Kıbrıslı öğrenci çok az!..

“Kıbrıslı öğrencilerimiz çok azdır, 18 bin 600’ün, yani üniversite nüfusunun %16’sıdır” diyen Prof. Dr. Osam, bu yıl Kıbrıslı öğrenci sayısının geçen yıla göre %100 arttığını kaydetti.

Türkiye’den gelen öğrencilerin sayısının da %100 arttığına işaret eden Prof. Dr. Osam, yabancılarda çok az bir düşüş olduğunu belirtti.

DAÜ öğrencilerinin %41’ini Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenciler, %43’ününse uluslar arası öğrencilerden oluştuğunu belirten Osam, %84 civarında uluslar arası öğrenci bulunduğunu kaydetti. Kıbrıslı öğrencilerinse 3500 civarında olduğunu belirtti.

ADANIN KUZEYİNDE ÖĞRENCİ SAYISI…

“95 bin öğrenci rakamı çok da doğru değil”

Türkiye’den gelen yetkililerin açıkladığı Kuzey Kıbrıs’ta 95 bin öğrenci rakamının çok da doğru bir rakam olduğuna inanmadığını belirten Osam, üniversiteden atılmış, ya da terk etmiş öğrenci sayılarının da gösterilmesi durumunda belki bu sayıya ulaşabileceği düşüncesini belirtti.

“Bana göre öğrenci sayısı 70-75 bin civarındadır. Ben sokaklara, 14 üniversiteye baktığım zaman bunu görürüm” diyen Prof. Dr. Osam, 14 işleyen üniversiteden bir kısmının henüz 200-300 öğrencisi olduğuna işaret etti.

“Öğrenci sayısı taş çatlasa 75 bini geçmez” diyen Prof. Dr. Osam, birçok üniversitede 6 dönem hiç üniversiteye haber vermeseler bile kayıtlı olarak öğrenci statüsünde tutulanlar olduğuna işaret etti, verilen rakamların içerisinde bunlar da olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün ‘bekleme’ veya ‘terk’ statüsündeki öğrenci sayılarını bu rakamlara katmadığını da belirtti.

“DAÜ 40 yaşına yaklaşmış, her şeyi mevzuat dahilinde giden bir üniversite”

Bugün Mağusa’da artık DAÜ’yle birlikte 5 üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Necdet Osam, diğer küçük üniversitelere de başarılar diledi.

DAÜ’nün 40 yaşına yaklaşmış, her şeyi mevzuat dahilinde giden bir üniversite olduğunun altını çizdi, YÖDAK’ın bugün diğer üniversitelerin de mevzuatı ve disiplin yönetmenliği olması yönünde bir çalışması olduğuna işaret etti, DAÜ’nün bunlara sahip olduğunu yineledi.

“DAÜ’ye bir şey olursa bütün üniversiteler için acısı büyük olur”

Bugüne kadar çalıştığı tüm Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri’ne de teşekkür eden Prof. Dr. Necdet Osam, önemli olanın rektörlüğün vizyonunun vakıf tarafından benimsenmesini sağlamak olduğuna işaret etti.