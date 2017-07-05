15. Yıl, Sahnede Kutlandı

Ersin Kaşif

Kıbrıs’ın yaz akşamları serin ve güzeldir. Hele bir de bu akşamı güzel bir gençlik konseriyle taçlandırırsanız, gece çok keyifli geçer. 15. Genç Yetenekler Konseri, böyle bir akşamda gerçekleşti. Folkder’in Lefkoşa’ya kazandırdığı Amfi, iyi bir ses sistemi ile iyi bir performans için ideal. 2002 yılında başlayan Genç Yetenekler Konserleri , 15 senenin ardından 2017 yılında gelenekselliğine devam ediyordu. 2015 yılında orkestra dalında kazanılan, BIM Ödülü de (Polonya ) doğru yolda olunduğunun kanıtı. Avrupa’da katıldığımız müzik organizasyonlarının tecrübesini Kıbrıs’a taşıyarak profesyonel, seyirciyi sıkmayan, doğru program seçimi, seyirciye ulaşma kabiliyeti, sahne sunumu ile geçirilecek güzel bir performanslar dizisi. Daha birçok sanatsal organizasyona imza atacak olan Genç Yetenekler Production, 15. yılını müzikseverler, müzisyenler, aileler ile birlikte kutladı.

NELER VARDI?

Opera sanatçımız Vasfiye Çakırtaş Çubukçu, Ünlü Piyanist ve eğitimci Javanshir Guliyev, Semra ve Tigin Aytaçoğlu çiftinin yönetmenliği ve koreograflığını yaptığı Klasik Bale Performansları, Genç Piyanistler Havva Özsu, Pelin Ece Acar ve Azra Say Ötün, Keman orkestraları “Paganini Orkestrası, Vivaldi orkestrası” Kuzey Kıbrıs’ın en değerli müzik adamlarından olan Gitar Sanatçısı, İbrahim Çetiner’in oluşturduğu “İbrahim Çetiner Gitar Quartette” Genç Yetenekler Production orkestrası Azra Say Ötün eşliğinde Vivaldi La Minör Keman Konçertosunu seslendirişi, Kuzey Kıbrıs’ın profesyonel seslerinden biri olan sanatçımız, soprano Ayşe Güler Akın, Genç Yetenekler Production orkestrası ile ünlü besteci BİZET’,in Habanera’sını yorumlayışı. Macaristan ve Meksika’nın dünyaca ünlü eserlerin Genç Yetenekler Orkestrası tarafından çalınışı. Gecenin finali, dünyaca ünlü bir eurovision birincisi şarkı ile oldu . Son zamanlarda parlayan iki genç ses Dilan Iğdır ve Emre Varoğlu FAİRTALE ile sahnede büyük alkış aldılar. Orkestra, yine Genç Yetenekler Production sahnedeydi. Kuzey Kıbrıs’ın en yetenekli gençleri yine sahne dediler. Genç Yetenekler Production’un 15. Yılı sahnede kutlanıyordu. Sahne ve organizasyon dolu nice seneler bizimle olsun.