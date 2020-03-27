15 yerleşim yerinde 'tam sokağa çıkma yasağı'

Başbakan Ersin Tatar, Karpaz bölgesinde görülen Covid-19 vakalarının ardından 15 yerleşim yerinde kısmi sokağa çıkma yasağının yerine 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağının bugün saat 14.00'den itibaren uygulamaya gireceğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde: Bakanlar Kurulumuz, COVID19’a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00’ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri ;

Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz