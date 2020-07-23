“15 Temmuz’da yayımlanan Emirname yürürlükte”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu YİM davası ile Başbakan'ın “sehven” yayınlandı diyerek emirnameyi kaldırması kararına ara emri alındı. Mahkeme, 15 Temmuzda çıkarılan emirnamenin devam ettiğini belirtti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın ‘sehven’ hata yaparak yayımladığı Emirnamenin yürürlükte olduğunu ifade ederek, “Emirname önceki Emirname ile aynıdır, sadece bu kez süresizdir çünkü İmar Planındaki sorunlar bir ayda çözülecek gibi görülmüyor. Halihazırda bir İmar Planı vardır ve biz bunun yürürlüğe girmesi taraftarıyız, ancak eğer yürürlüğe girmeyecekse veya üzerinde uzun süre çalışılacaksa, bölgeyi korumak adına Emirnamenin geçerli olması en doğrusudur” şeklinde konuştu.

Şehir Plancıları Odası'dan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

"Sehven" yayınlanmış Emirname değişikliğinin yürürlükden kaldırılmasına Ara Emri!

18 Temmuz günü açmış olduğumuz davanın Ara Emri görüşmesi 21 Temmuz Pazartesi günü yapılmış, Yüksek İdare Mahkemesi konuyu tek taraflı dinlemiş ve duruşmayı kararın açıklanması için 23 Temmuz Perşembe(bugün) gününe ertelemişti.

Bugün sabah okunan karara göre Yüksek İdare Mahkemesi, başbakan tarafından "emirname değişikliğinin sehven yayınlandığı" gerekçesi ile emirname değişikliğini yürülükten kaldırma kararına, "Ara Emri" vermiştir.

Bu durumda 14 Ocak 2020'de yayınlanmış olan "Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi 2" İmar Planı yürürlüğe girene kadar yürürlükte olacaktır.

Planlı ve sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınma için çalışması bitmiş olan İmar Planının yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

Tüm bölgeye hayırlı olsun. Şehir Plancıları olarak kamu yararını zedeleycek tüm adımların karşısında durmaya devam edeceğimiz gibi İmar Yasası kapsamında yapılacak tüm çalışmalara katkı koymaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

15 Temmuz’da ‘sehven’ hata yapılarak yayımlanan Emirnamede, önceki Emirnameye kıyasla 27 A ve B maddelerinin çıkarıldığı da kaydedildi.

Bu maddeler, Emirname yayımlanmadan önce projelerini bitirme aşamasında olan kişilerin hak sahibi olmasını kapsıyordu.