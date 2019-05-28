15 sanatçının eserleri sergilenecek

Karma Resim Sergisi bugün (28 Mayıs Salı) saat 19:00 da Art Gallery Sergi Salonu’nda açılıyor.

Sergi, Kıbrıs'tan Arif Albayrak, Ayşe Rabo, Burçak Midilli Güldoğuş, Dicle Özlüses, Dolgun Dalgıçoğlu, Hare Ergen, Mehmet Sariler, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Cihangir, Yasemin Bülent Görgün, Zeki Aksulu, Türkiye’den Esra Uysal , Luna Tülay Okan, Rusya Federasyonun'dan Ekaterina Shenayeva ve Ukrayna'dan Redina Vladimir Anatolyevich olmak üzere toplam 15 sanatçısının 96 özgün resimlerinden oluşuyor.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı ve iş insanı Günay Çerkez tarafından açılacak sergiyi 29 Haziran’a kadar ziyaret etmek mümkün olacak.

Lefkoşa Esnaf ve Zannatkarlar Sanayi Sitesi No.8’deki Art Gallery’deki sergi, hafta içi 10:00-17:00, Cumartesi günleri ise 10:00-13:00 saateleri arasında ziyaret edilebilecek.