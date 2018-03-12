'15. Orkide Yürüyüşü'ne yoğun katılım

Kanser Araştırma Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği 15. Orkide Yürüyüşü, dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kozanköy’de başlayıp Karşıyaka’da tamamlanan yürüyüşe büyük, küçük, yaşlı, genç, pek çok kişi ilgi gösterdi. Adeta bir festival havasında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar unutulmaz saatler yaşadı.

Yürüyüşte, “Önce Kadın Projesi” kapsamında, yer alan ve dinlenme noktası olarak bilinen ‘Kanser Araştırma Vakfı Anı Ormanı’ noktasında, Kozanköylü kadın üreticilerin hazırladığı çeşitli kültürel lezzetler satışa sunuldu, yürüyüşçüler burada kısa bir mola verdi.

Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yürüyüş parkurunun sonunda varılan Karşıyaka İlkokulu’nda kanser hastalığı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve katılımcılar ellerindeki balonları özel olarak ayrılan noktaya bağladı.