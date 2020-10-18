15 kişiye yasal işlem

KKTC genelinde bugün yapılan 2020 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle oy verme işlemleri sırasında toplam 15 kişinin seçim ve halk oylaması yasasına aykırı harekette bulunduğı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam sekiz kişi, oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çekmek, İki kişi oyunu kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çekip sosyal medyada (facebook) paylaşmak, iki kişi oyunu kullandıktan sonra oy pusulasını sandığa atmadan önce, sandık mahallinde bulunanlara oy pusulasını açarak göstermek ve üç kişi ise oyunu kullandıktan sonra oy pusulasını katlamadan açık bir şekilde sandığa atmak suretiyle yasaya aykırı hareket etti.

Oy pusulasının fotoğrafını çekme işlemleri; Lefkoşa’da 83 ve 184, Gazimağusa’da 112, İskele’de 39, Lapta’da 148, Taşkent’te 56, Zümrütköy’de 53 ve Lefke 22 numaralı sandıklarda gerçekleşirken, oy pusulasını sandık mahallindeki şahıslara göstereme işlemleri, Girne’de 74 ve Akdoğan’da 3 numaralı sandıklarda, oy pusulasını katlamadan açık bir şeklide sandığa atma işlemleri ise Lefkoşa’da 161 ve Yeşilyurt’ta 29 numaralı sandıklarda gerçekleşti.

Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

