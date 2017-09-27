15. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali çerçevesinde yarın akşam “Gülünç Karanlık” oyunu sahneleniyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun YDÜ AKKM’de sahneye koyacağı oyun saat 08.30’da başlayacak.

Festivalde dün akşam da Sahne Ankara tarafından “Terör” oyunu sahnelendi. Yücel Erten’in yönettiği oyunda Serhat Nalbantoğlu, Mihraç Elligram, Özlem Ersönmez, Meltem Baytok, İrfan Kılıç, Bilal Gürdere, Simgem Baykara ve Cihan Kaymak gibi önemli isimler rol aldı.