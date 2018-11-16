15 Kasım’da güneye akın ettik

15 Kasım resmi tatil dolayısıyla birçok Kıbrıslı Türkün tercihi güney oldu. Dün sabah saatlerinde Lefkoşa Kermiya geçiş noktasında oldukça yoğunluk yaşandığı fotoğraflara da yansıdı.

Kermiya geçiş noktasının güney kısmında oluşan uzun kuyruklar, kuzeye kadar uzandı. 1 günlük tatil fırsat bilenlerin kimi gezip dolaşmaya kimileri de alışveriş için yine güneye akın etti.

Fotoğraflar: Ahmet Ersöz