Ayşe GÜLER

İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle THY, Pegasus ve Atlasjet bugün gerçekleşecek gidiş-geliş 15 uçuşunu iptal etti.

Gerçekleşmeyecek seferlerin 7’si Ercan-İstanbul, 8’i de İstanbul-Ercan uçuşlarıydı.

İptal edilen uçuşlarla birlikte 6 Ocak’tan itibaren gerçekleşemeyen uçuşların toplam sayısı 40’a ulaştı.

Dağman, bilgi verdi…

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdür Muavini Gökhan Dağman, bugün toplamda 15 uçuşun iptal edildiğini, böylelikle 6 Ocak’tan itibaren gerçekleşemeyen uçuşların toplam sayısının 40’a ulaştığını söyledi.

İptal edilen uçuşlarla ilgili de bilgi veren Dağman, THY’nin saat 06.30, 12.10, 17.00, 17.50 ve 23.20 Ercan-İstanbul seferlerini yapmayacağını açıkladı.

Dağman, bununla birlikte Pegasus Havayolları’nın da bu sabah 06.20’deki uçuşunu gerçekleştirmediğini belirterek, Atlasjet Havayolları’nın ise saat 16.40’taki uçuşunu yapmayacağını dile getirdi.

İstanbul-Ercan uçuşları da yapılmayacak…

İstanbul-Ercan uçuşlarıyla ilgili de konuşan Dağman, THY’nin bugün saat 07.25’deki İstanbul-Ercan seferini yapmadığını, saat 13.05, 17.55, 18.20, 02.20’deki uçuşunu da gerçekleştirmeyeceğini aktardı.

Öte yandan Atlasjet Havayolları’nın saat 18.40, Pegasus Havayolları’nın saat 17.15 ve 18.00’deki İstanbul-Ercan uçuşunu yapmayacağını kaydetti.